С 8 января в Украине будет существенно усилен карантин.

В первые дни 2021 года, которые для многих являются выходными, украинцы стремятся выйти в центр своих городов, чтобы окунуться в праздничную атмосферу. Едва ли не больше всего это видно по центральным улицам Киева, которые заполонили жители и гости столицы.

Соответствующие видео появились вечером 2 января в соцсетях.

В частности, Телеграм-канал "Киев сейчас" показал, что происходит между Софийской и Михайловской площадью, которые являются центром новогодних локаций.

"Центр Киева за неделю до ужесточения карантина...", - говорится в сообщении. На кадрах видно, что почти никто в толпе не носит маски не соблюдает нормы социальной дистанции.

Еще несколько видео опубликованы в другом сообществе столицы в Facebook - "Позняки Осокорки Харьковский". Участница группы описала впечатления после посещения Контрактовой и Почтовой площадей.

"Не рекомендую прогулку по вечернему Подолу. Бесконечная очередь на фуникулер, на каток, на колесо обозрения. Забит машинами и людьми", - пишет киевлянка.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

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Автор: Юрий Годован