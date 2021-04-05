В Министерстве здравоохранения Украины не видят необходимости в общенациональном локдауне.
Читайте такжеВ Кабмине назвали области, которые рискуют попасть в "красную" зону карантинаОб этом рассказал глава ведомства Максим Степанов в интервью «Обозревателю».
«Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там», – отметил Степанов.
При этом в министерстве считают, что напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться ближайшие 10 дней. Стабилизироваться уровень заболеваемости может после 15 апреля, и то исключительно при условии соблюдения карантинных ограничений.
«Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в «красных» регионах, – это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки», – отметил Степанов.
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