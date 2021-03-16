Сейчас в Киеве и семи областях Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне.

Читайте такжеВ Европе не подтвердили зависимость случаев тромбоза от вакцинацииОб этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Я думаю, что мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если более 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на всей территории страны", - сказал он.

Новая волна коронавируса в Украине

12 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вошла в "достаточно трудный период" из-за распространения нового "британского" штамма коронавируса.

Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В Киеве и семи областях Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки выявлено почти 6,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 130 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели свыше 1,4 млн человек, умерли – более 28,4 тыс.

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Автор: Людмила Жерновская