Украинцы беззаботно отпраздновали новогодние праздники, собираясь на улицах и в церквях, и это может сказаться на количестве заражений.

Начиная с пятницы Украина ввела широкий локдаун, чтобы сдержать заражение коронавирусом. Но многие медики говорят, что уже слишком поздно.

Во время праздников толпы заполнили улицы украинских городов. А в прошлую среду тысячи верующих пошли в храмы, забыв о социальном дистанцировании или необходимости носить маску, - пишет Washington Post.

"Если бы локдаун ввели до праздников, это бы положительно повлияло на количество зараженных коронавирусом. Посмотрим, что будет после праздников", - сказала врач Виктория Махнич из Ивано-Франковской области.

Читайте такжеЗеленский поручил правительству разъяснить обществу суть зимнего карантинаСотни верующих без масок выстроились в церкви в селе Ильцы, чтобы поцеловать икону и крест священника во время Рождественской службы. Махнич, которая тоже ходила в церковь, рассказала, что другие люди заставили ее снять маску, "чтобы не напоминала о заражении".

Новый локдаун в Украине предусматривает закрытие школ, развлекательных заведений и ресторанов до 25 января. Некоторые регионы, однако, отказались выполнять это решение. Мэры Тернополя и Черкасс сказали, что их города с населением более 200 тысяч человек не будут соблюдать ограничения.

Махнич говорит, что она сейчас вынуждена ухаживать за 2030 пациентами в трех селах. Однако, она не сказала, сколько из них болеют COVID-19.

"Иногда у меня паника. Но я пытаюсь собраться и держаться за здравый смысл", - сказала Махнич, пожаловавшись на систему здравоохранения в Украине, которая остается недофинансированной.

Муж Махнич иногда подвозит ее на старом семейном автомобиле. В других случаях ей приходится ехать на вызовы по селам на велосипеде. Сельский врач не носит полный защитный костюм, когда заходит к больным COVID-19. Она объясняет, что не хочет напугать местных.

"Когда мы впервые пришли к пациенту, чтобы взять ПЦР-тест в полном защитном костюме, соседи чуть нас не побили", - вспоминает Махнич.

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"У меня не осталось времени или энергии. Моя семья практически меня не видит", - сказала Махнич, которая жалуется, что ей приходится работать днем и ночью без выходных.

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Перевод: Лесь Дымань