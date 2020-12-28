Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиление карантинных мероприятий в Украине с 8 по 24 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Многие спрашивают, что у нас падает количество заболевших, планируете переносить или отменять этот карантин?" - сказал он.
Степанов пояснил, что Минздрав прогнозирует увеличение случаев заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в январе. В то же время, как отметил министр, ожидается и сезонная вспышка гриппа.
"Итак то, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, мы не собираемся вносить изменения", - отметил министр.
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- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 4 тыс. 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Количество тестирований на коронавирус в воскресенье также снизилось по сравнению с последними неделями: осуществлено 12225 ПЦР-тестов и 3107 - ИФА.
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