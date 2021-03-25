По мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, власть должна адекватно реагировать на вызовы, связанные с пандемией.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вводить по всей Украине полный локдаун.

Читайте такжеВ Европе вводят максимально жесткий локдаун на Пасху (видео)Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

Он отметил, что сейчас в государстве действует несколько различных ограничений - несколько регионов находится в "красной" зоне эпидопасности и почти все остальные - в "оранжевой".

При этом Разумков выразил надежду, что некоторые области начнут выходить из "красной" зоны и возвращаться к более привычной жизни.

"Вводить по всей стране полный карантин сегодня не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством", - подчеркнул Разумков.

Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4 тыс. 838 человек, умерли 362 человека.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, умерли 31 тыс. 135.

На сегодняшний день Минздрав включил в «красную» зону Киев, а также 7 областей: это Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Кроме того, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 25 марта «красный» уровень эпидопасности во Львовской области.

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Автор: Надя Пришляк