Радуцкий рекомендует Минздраву рассмотреть возможность развертывания дополнительных мобильных госпиталей в регионах с "тяжелой" эпидемиологической ситуацией.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал местные власти не ждать, пока эпидситуация в регионах станет угрожающей, действовать на опережение и уже сейчас усиливать карантинные ограничения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, он призвал Министерство здравоохранения рассмотреть возможность развертывания дополнительных мобильных госпиталей. "Сегодня, например, госпиталь ГСЧС принимает пациентов в Ивано-Франковской области. Возможно, целесообразно перевезти его в один из регионов, где эпидемиологическая ситуация более тяжелая", - добавил он.

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"Призываю местные власти не ждать, пока в вашем регионе ситуация станет угрожающей. Надо действовать на опережение и уже сейчас усиливать карантинные ограничения. Как это сейчас делают в странах ЕС. Важно понимать, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" не только Украину, но и весь мир", - отметил Радуцкий.

Он напомнил, что в Германии планируют продолжить жесткий карантин до 18 апреля, в Польше начал действовать локдаун в регионах, где ситуация критическая, в Чехии продлили жесткий карантин, а во Франции ввели новые ограничения - закрыли часть магазинов, запретили удаляться от дома больше чем на 10 км без письменного разрешения.

"Если вам известно о критической ситуации в медицинских учреждениях вашего населенного пункта, прошу обращаться по официальным контактами в Комитет по вопросам здоровья нации. На самые сложные случаи Комитет обязательно будет реагировать", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842, умерли - 30 тыс. 098. Медики сделали 7 млн ​​681 тыс. 388 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров