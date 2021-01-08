С утра клиенты могли зайти в магазин, выбрать любой товар и оформить его как "онлайн-заказ".

В первый день локдауна в Киеве открылись по меньшей мере два строительных супермаркета сети «Эпицентр», несмотря на введенное ограничение на продажу непродовольственных товаров.

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Об этом сообщает «Страна». Так, в поселке Петропавловская Борщаговка на Киевщине «Эпицентр» с утра работал, хотя и с серьезными ограничениями. У входа установили две кассы, через которые можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный вами товар могут доставить только на дом.

Непосредственно на месте, в самом "Эпицентре", можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения.

Иная ситуация сложилась в одном из киевских «Эпицентров» - по адресу Кольцевая дорога, 1Б. С утра клиент мог зайти в магазин, на полке выбрать нужную вещь, после чего в специальном окне оформить выбранный товар как онлайн-заказ.

Таким образом можно было приобрести любой товар, от отвертки до обогревателя. Но по такой схеме конкретно этот магазин проработал до обеда. В 14:00 вход в зал закрыли. Консультант не смог объяснить, с чем это связано. У входа в магазин ем временем выстроилась очередь из более чем полусотни человек.

"Сейчас у входа будет установлена касса, где клиенты смогут оформить онлайн заказ, после оформления и оплаты сотрудник магазина вынесет приобретенный товар", – объяснил консультант. Товар выдают прямо у входа в магазин, а не доставят домой.

Отмечается, что "Эпицентр" вернулся к такой же схеме работы как это было во время карантина выходного дня.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Во время усиления карантина разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветеринарных аптек;

работа медицинских заведений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.

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Автор: Дмитрий Захаров