Ранее в Минздраве заявляли, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне.

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, «Красная» зона карантинных ограничений действует в Киеве и 12 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В перечень областей с «красным» уровнем опасности входят: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Уровень госпитализации из-за коронавируса превышен в Киеве, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и черниговских областях.

Наибольшая загруженность коек с кислородом - в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской и Одесской областях.

На сегодня "желтыми" являются только Ивано-Франковская и Херсонская области, а остальные области – в "оранжевой" зоне.

В марте министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Украине было выявлено 12 тыс. 112 новых случаев COVID-19 в частности заболели 524 ребенка и 181 медработник.

За сутки умерли 235 человек, выздоровели – 5 тыс. 34.

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Автор: Дмитрий Шварц