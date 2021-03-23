Комиссаренко выступил за введение локдауна.

Сегодня в Украине имеются все предпосылки для введения локдауна.

Такое мнение высказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

Он уточнил, что в Украине "существенно увеличивается агрессивность вируса и количество больных".

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"Думаю, что локдаун нужно проводить. Причем строгие меры как раз вводятся не тогда, когда болеет максимум людей, а когда его еще нет, когда происходит подъем. Именно сейчас мы с вами находимся на этапе, когда идет массированный подъем заболеваемости и даже летальности. Я вижу в нас много нарушений элементарных вещей - и физического дистанцирования, и ношения масок, даже мытья рук", - подчеркнул он.

Главным оружием в борьбе с COVID-19 Комиссаренко назвал вакцинацию. Отвечая на вопрос о пике заболеваемости, он сказал:

"Можно считать, что третья волна, можно - что вторая. Я считаю, что вторая, но это неважно. Важно то, что мы являемся свидетелями интенсивного распространения болезни и инфекции".

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Автор: Юрий Годован