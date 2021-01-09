В полиции отмечают, что созданы дополнительные мобильные группы, которые реагируют на факты нарушения карантинных ограничений субъектами предпринимательской деятельности, перевозчиками, а также гражданами.

Во Львовской области полицейские выявили более 60 нарушений карантинных ограничений.

Читайте такжеПричем тут презервативы и носки: Степанов пояснил логику запретов во время локдаунаОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"В течение первых суток после введения "карантина зимних каникул", полицейские Львовской области выявили 63 нарушения карантинных требований и составили административные материалы в отношении нарушителей", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что созданы дополнительные мобильные группы, которые реагируют на факты нарушения карантинных ограничений субъектами предпринимательской деятельности, перевозчиками, а также гражданами.

"Мы проводим профилактическую и разъяснительную работу с руководителями и работниками субъектов хозяйственной деятельности и гражданами. Однако, если нарушители отказываются прекратить правонарушение, привлекаем их к предусмотренной законодательством ответственности", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции во Львовской области Дмитрий Михалец.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Запрещается деятельность бытовых магазинов.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

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Автор: Юлия Янкевич