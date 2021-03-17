Лапий выступил за введение жестких ограничений в стране.

В Украине из-за роста числа подтвержденных случаев коронавируса в ближайшее время могут принять решение о жестком карантине.

Об этом заявил врач-инфекционист Федор Лапий в эфире 24 канала.

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Он напомнил о высоком уровне госпитализации пациентов с коронавирусом, выступив за введение локдауна. Жесткие ограничения, по его словам, уменьшат число инфицирований и нагрузку на медицинскую систему.

Следующая неделя, считает Лапий, будет в Украине очень показательной. Он не исключил введения локдауна в ближайшее время.

"Возможно, до конца недели решение будет принято", - спрогнозировал он.

Коронавирус в Украине

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне.

Власти Киева уже призвали Кабмин усилить карантинные ограничения.

На днях главврач "ковидной" больницы Днепра рассказал о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Автор: Юрий Годован