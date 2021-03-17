В Украине из-за роста числа подтвержденных случаев коронавируса в ближайшее время могут принять решение о жестком карантине.
Об этом заявил врач-инфекционист Федор Лапий в эфире 24 канала.
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Он напомнил о высоком уровне госпитализации пациентов с коронавирусом, выступив за введение локдауна. Жесткие ограничения, по его словам, уменьшат число инфицирований и нагрузку на медицинскую систему.
Следующая неделя, считает Лапий, будет в Украине очень показательной. Он не исключил введения локдауна в ближайшее время.
"Возможно, до конца недели решение будет принято", - спрогнозировал он.
Коронавирус в Украине
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне.
- Власти Киева уже призвали Кабмин усилить карантинные ограничения.
- На днях главврач "ковидной" больницы Днепра рассказал о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
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