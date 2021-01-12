Ранее глава Минздрава предложил продлить жесткие карантинные ограничения и после 24 января.

В Министерстве культуры и информационной политики выступили против идеи главы Минздрава Максима Степанова о продлении жесткого карантина после 24 января.

Об этом написал в своем Телеграме руководитель Минкульта Александр Ткаченко.

"Жесткий карантин начался всего пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги – не рановато ли с выводами?",- отметил он.

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Ткаченко считает, что стоит предоставить конкретные факты, которые могут служить основанием для продления жесткого карантина. "Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - считает министр.

Он добавил, что в случае начала соответствующей дискуссии на уровне Кабмина Минкульт не будет поддерживать инициативу Минздрава.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Юрий Годован