В Кабмине пока не планируют продлевать действие усиленного карантина.

Результаты усиленного карантина в Украине, который действует до 24 января, можно будет увидеть через две недели после его завершения.

Такое мнение изданию "Сегодня" высказала эпидемиолог Екатерина Сояк.

"Результаты усиленных ограничений мы увидим лишь через две недели после их окончания. Это примерно начало февраля. Тогда мы должны увидеть спад заболеваемости. В промежуток времени, когда усиленные ограничения снимаются и еще нет результатов – должен действовать адаптивный карантин", – сказала Сояк.

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В Минздраве журналистам рассказали, что постановлений о продлении локдауна пока нет. После 24 января в Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны, поскольку общенациональный карантин действует до 28 февраля.

"Изменения в карантин принимает Кабинет министров, пока о них речь не идет. Если будет продление, то Кабмин примет решение накануне, в среду", – сказали в ведомстве.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауну.

В Кабмине говорят, что усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости на коронавирус и спокойно войти в процесс вакцинации.

По данным СМИ, карантинные ограничения в Украине будут сохранены после завершения январского локдауна и продлятся на протяжении всего текущего года.

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Автор: Юрий Годован