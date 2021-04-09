Кличко возмутился, что все, мол, хотят ездить в общественном транспорте и работать в офисах.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с требованием немедленного введения локдауна на общенациональном уровне.

Об этом он заявил на брифинге 9 апреля.

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Он предупредил, что в условиях отсутствия массовой вакцинации от коронавируса "страну ждет катастрофа".

"Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Передвижение между регионами Украины должно быть ограничено с контролем за соблюдением строгих правил", – отметил городской голова.

Кличко возмутился, что все, мол, хотят ездить в общественном транспорте и работать в офисах.

"Гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города... Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса", – отметил Кличко.

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Автор: Яна Ставская