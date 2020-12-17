Администрациям необходимо внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат, по которому ученики будут проходить практику в этот период.

С 8 по 24 января учреждения профтехобразования должны осуществлять обучение учащихся исключительно в дистанционной форме.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства.

Поэтому, как отмечается, уже сейчас администрациям нужно внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат, по которому ученики будут проходить практику в этот период.

Составлять отдельный график для отработки практики нужно только в случае, если ее прохождения приходится на январь 2021 года. При таких обстоятельствах график соглашается также с учеником, а потом утверждается приказом директора профтеха. Если организовать практику таким образом невозможно из-за особенностей профессии, то ее следует провести после завершения усиленных карантинных ограничений.

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Важно, что для учеников, проживающих в общежитиях, продолжают действовать рекомендации по организации противоэпидемических мер, утвержденных постановлением главного санитарного врача еще в августе.

«Мы еще раз обращаем внимание заведений на необходимость соблюдения правил, предотвращающих распространение острой респираторной болезни COVID-19. Управленцы на местах имеют в запасе почти 3 недели, чтобы адаптировать образовательный процесс к новым требованиям, а главное, проинформировать работников учреждений о предстоящих изменениях. Они касаются не только перехода на дистанционную работу, но и минимизации физических контактов между участниками образовательного процесса», - отметил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Кроме планирования обучения в дистанционном формате, администрациям следует составить гибкий график режима работы работников профтеха на этот период.

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Автор: Леся Лещенко