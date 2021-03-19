Голубовская раскритиковала проведение в Украине массовых мероприятий и концертов.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская выступает за немедленное введение строгого карантина на всей территории Украины.

Об этом она заявила в интервью "Обозревателю".

Врач раскритиковала разрешение на проведение в Украине развлекательных мероприятий, в частности концертов.

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"Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу представляю, сколько людей может заболеть, и сразу же думаю, какое количество кислорода понадобится и где его взять... Нужны ограничительные меры. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут становиться более тяжелыми какое-то время", - подчеркнула Голубовская.

На уточняющий вопрос, нужно ли вводить локдаун точечно, в регионах с критической ситуацией, врач отметила: "Я считаю, что нужно ввести по всей стране, раз такое дело. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, что регионы, которые сейчас спокойны, вспыхнут позже. Так было с корью. Луганская, Донецкая область загорелись последними".

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Относительно того, когда именно надо ввести такие ограничения, Голубовская ответила максимально однозначно.

"Уже вчера нужно было это делать", - заявила она.

Третья волна коронавируса в Украине

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Ученые НАН констатируют, что смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

Строгий карантин уже введен во Львове, с 19 марта жесткие ограничения начнут действовать в Киеве.

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Автор: Юрий Годован