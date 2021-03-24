Соответствующее решение могут принять на заседании Совбеза, уточнил Данилов.

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется "закрыть всю страну".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает BBC Украина. Он уточнил, что СНБО в ближайшее время соберется на заседание, посвященное теме коронавируса.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и многие другие вещи", - уточнил он.

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Комментируя возможность введения всеукраинского локдауна и могут ли это обсудить на СНБО, Данилов сказал: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая громада, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, или вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", - резюмировал он.

Локдаун в Украине: перспективы усиления карантина

На днях глава Минздрава Максим Степанов заявил, что общенационального локдауна в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. По его словам, ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.

Тем временем на фактический локдаун уже пошли ряд украинских городов, в частности Киев, Одесса, Львов. Эти регионы уже находятся в "красной" зоне карантина.

В столице также не исключают полной остановки общественного транспорта в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Автор: Юрий Годован