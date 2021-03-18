Академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине нужно вводить жесткий карантин.
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По его словам, власть должна действовать на опережение и вводить жесткий карантин уже сейчас.
"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а тогда, когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, локдаун надо было бы вводить сейчас", - подчеркнул он.
По мнению Комиссаренко, сейчас единственный путь остановить распространение COVID-19 - это вакцинирование. Он отметил, что некоторые мутации защищают вирус от иммунизации, которая была перед тем.
"Это мутации в Британии, южной Африке, Бразилии. Например, "бразильский" штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны лишь в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине вакцинакция происходит очень низкими темпами и очень медленно", - подчеркнул академик.
Также он подчеркнул, что медицинских работников надо обязать делать прививки.
"Люди могут вакцинироваться добровольно. Но есть профессии, где это должно быть обязанностью. В частности, для медицинских работников, контактирующих с инфицированными. Это должно быть обязанностью", - подчеркнул Комиссаренко.
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