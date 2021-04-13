В Турции с 13 апреля вводят "частичный локдаун" на первые два недели священного месяца Рамадан.
Читайте такжеВ Днепре продлили карантинОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Новые правила начинают действовать с вечера среды.
Теперь комендантский час в будние дни будет начинаться в 19:00, а не в 20:00, как раньше, и будет длиться до 5:00. В это время запрещено передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.
Кафе и рестораны смогут осуществлять доставку или работать на вынос. Залы для официальных церемоний и спортзалы временно прекратят работу.
Вас также могут заинтересовать новости
- СМИ узнали, когда в Киеве могут открыть детские сады
- Зеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом по ЗСТ Украины и Турции
- Киев продлил запрет на проведение ярмарок
- Эрдоган рассказал, будет ли Турция в этом году принимать туристов из Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram