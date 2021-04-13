Теперь комендантский час в будние дни будет начинаться в 19:00.

В Турции с 13 апреля вводят "частичный локдаун" на первые два недели священного месяца Рамадан.

Читайте такжеВ Днепре продлили карантинОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Новые правила начинают действовать с вечера среды.

Теперь комендантский час в будние дни будет начинаться в 19:00, а не в 20:00, как раньше, и будет длиться до 5:00. В это время запрещено передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.

Кафе и рестораны смогут осуществлять доставку или работать на вынос. Залы для официальных церемоний и спортзалы временно прекратят работу.

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Автор: Людмила Жерновская