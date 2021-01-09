Сергей Надал утверждает, что правоохранители готовы заблокировать открытие школ города с понедельника.

В Тернополе правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение правил зимнего карантина.

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Об этом в своем Facebook заявил мэр города Сергей Надал. По его словам, «центральная власть в очередной раз не услышала мнение тернопольчан».

"Несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Хотя показатели заболеваемости свидетельствуют: количество вновь выявленных больных 8 января – 36, 9 января – 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью», - отметил он.

Надал также утверждает, что правоохранители намерены заблокировать открытие школ с понедельника.

«У меня есть информация о том, что правоохранители выставят кордоны вокруг школ, чтобы не допустить детей на обучение, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича», - высказался чиновник.

Однако Он все же заявил, что «в Тернополе воевать с полицией никто не будет».

"Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти. Я не могу рисковать делами на ни в чем не повинных педагогов и директоров школ, работников городского совета, а также сорванными планами тех родителей, чьих детей в понедельник планируют не пустить в школу», - указал он.

Мэр сообщил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской ОГА. Очень вероятно, что там отменят решение городской комиссии и введут локдаун в Тернополе с 11 января.

Как вводят локдаун в Тернополе

В Тернополе сложилась непростая ситуация вокруг зимнего локдауна. Жители города запутались в приказах и распоряжениях относительно карантинных ограничений.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал за два дня до начала государственного локдауна обратился к людям с заявлением, что в городе нет необходимости его вводить, потому что количество больных коронавирусом идет на спад. Однако через день после того мэр написал в сети еще одну запись - якобы он уже готов прислушаться к решению Кабмина и усилить карантин в городе в случае роста заболеваемости.

Журналисты не нашли ни одного человека, который бы четко мог ответить на вопрос - в каком именно карантинном режиме живет город.

Некоторые предприниматели, рискнувшие открыться 8 января, получили протоколы от полиции - минимальный штраф за нарушение карантинных требований составляет 16 тысяч гривень.

Локдаун в Украине

8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00: 00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

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Автор: Дмитрий Захаров