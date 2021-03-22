Пациентов с COVID-19 размещают прямо в коридорах.

В больницах Николаева не осталось свободных палат для больных коронавирусом. Пациентов размещают прямо в коридорах.

Читайте такжеКиевщина оказалась в "красной зоне" карантинаОб этом пишут НикВести.

Издание опубликовало фотографию из коридора "ковидного" отделения городской больницы №3.

В других госпиталях - 1-й и 5-й больницах, по информации журналистов, ситуация еще хуже.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на утро 21 марта Николаевская городская больница №3 была заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.

Коронавирус в Николаевской области: что известно

По состоянию на утро 21 марта в Николаевской области выявлено 353 новых случая COVID-19, всего - 48274, в том числе в Николаеве - 240, с начала пандемии - 31949.

Николаев с 24 марта усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

По словам председателя Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, область уверенно идет к "красной зоне".

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Автор: Людмила Жерновская