Украинка из Нидерландов: Ситуация с ведением бизнеса пугает больше, чем коронавирус

Украинка Юлия Инденко, проживающая в голландском городке Пюрмеренд, рассказала УНИАН, как Нидерланды переживают жесткий карантин, ощутима ли поддержка бизнеса властью, какими вакцинами проводят вакцинацию населения, когда привиться сможет любой желающий.

Не так давно Нидерланды, как и большинство стран Европы, накрыла очередная волна коронавируса. Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что число заболевших стремительно растет, поэтому локдаун (его власти страны ввели еще в декабре 2020 года) будет продлен и в апреле. Единственное «послабление» - смягчение комендантского часа, который с 31 марта будет начинаться не с 21-00, а с 22-00. Выезд из страны гражданам не рекомендован. Массовые мероприятия - концерты, фестивали, конференции – планируется разрешить с 1 июля. К этой дате все взрослое население Нидерландов планируют вакцинировать, по крайней мере, одной дозой.

О том, как в стране проходит жесткий локдаун, каким образом власть поддерживает бизнес, как работают детские сады, школы, транспорт, а также чем и как вакцинируют население, УНИАН рассказала украинка из голландского Пюрмеренда Юлия Инденко.

Как долго Нидерланды живут в карантине? Граждане четко придерживаются карантинного режима? Он жестче, чем в Украине?

Жесткий карантин в Нидерландах стартовал в середине декабря 2020 года. Его объявили в понедельник, а уже в среду были закрыты школы, магазины. На тот момент действовал адаптивный карантин, поэтому кафе, рестораны уже не работали.

Сначала планировалось, что локдаун продлится около пяти недель, но в результате его постоянно продлевали. С середины февраля 2021 года детям разрешили посещать школы и детские сады. Но BSO – «продленка», учреждения, которые организовывают послешкольное пребывание детей до вечера - закрыты по сегодняшний день. И пока нет информации, когда они будут открыты. Ученики старших классов начали посещать школы с конца марта, но пока - раз в неделю.

В Украине родители часто жалуются на сложности дистанционного обучения детей. В Нидерландах родителей все устраивает?

Обучение онлайн, наверное, самый уязвимый момент для работающих родителей. Кстати, во время жесткого карантина зимой, садики и начальные школы могли посещать только дети тех родителей, у которых были ключевые профессии – пожарные, полицейские, медперсонал, учителя. Но при этом, если у одного из родителей такого статуса нет, то такая семья не имела права, чтобы их дети посещали ежедневно сады и школы.

Учеба «по интернету», понятное дело, не продуктивная. Родители пытаются справиться самостоятельно, но не всегда это получается. Летом ожидают волну неудовлетворительных оценок по итогам экзаменов выпускников.

Насколько я знаю, в Нидерландах, из-за недовольства карантинными ограничениями, часто проходят протестные акции. Чем больше всего возмущены люди?

Не слежу за протестами, но известно, что они не массовые. Обычно собираются, приблизительно, 200-300 людей. Молодежи немного. Знаю, что к протестным акциям пытались примазаться ультраправые, а также группа людей, которые громко заявляют, что вируса не существует.

Среди протестующих есть и предприниматели. Как государство помогает выжить бизнесу в «коронавирусной» ситуации?

Предприниматели протестуют не жестким способом. А ситуация с ведением бизнеса пугает сейчас больше, чем сам коронавирус.

В 2020 году правительство утвердило несколько пакетов помощи для самозанятых. Таким образом удалось избежать массового банкротства. Но, мне кажется, слегка перестарались. В кризисный год, когда самозанятые парикмахеры, гиды сидели без работы, банкротств было меньше, чем за год до этого. Теперь же прогнозируют массовое закрытие многих сфер предпринимательства. То же самое с HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес) - путем разных программ их удержали на плаву. Но уже полгода они сидят на дотациях, и как будет дальше, пока непонятно.

Также начали всплывать промахи с финансированием на местном уровне. Например, в первую волну коронакризиса местные власти начали выдавать помощь TOZO предпринимателям, у которых не было дохода в связи со сложившийся ситуацией. Теперь их бухгалтера столкнулись с проблемой - оказывается, в первом пакете не было четко прописано, что половина этой помощи идет на предпринимателя, остальное - на его фискального партнера, часто работающего. Эта помощь в декларации работающего партнера является дополнительным доходом, с которого он теперь должен заплатить «дополнительный» подоходный налог.

А как вообще насчет работы во время локдауна? Люди работают удаленно?

Да, люди работают в основном из дома. Но есть и те, кто выходят на рабочие места и пытаются выполнять соответствующие требования карантина.

Кто из работников, по вашим наблюдениям, пострадал больше всего?

Больше всего пострадали те, у кого не было фиксированной ставки, так называемый контракт 0-часов, либо не было достаточного стажа, чтобы зарегистрироваться на бирже труда и получать помощь. Увольнения начались сразу после новости о том, что в декабре будет введен жесткий карантин - еще до официального выступления Рютте.

Правда, есть и хорошие новшества. Компании с финансовой подушкой, к примеру, банки, закрывают часть офисов, а для необходимых сотрудников обеспечивают рабочее место у них дома. Цена вопроса для одного работника - до 1500 евро. Возможно, после окончания карантина, они пересмотрят свою прежнюю политику и частично откажутся от офисов в пользу удаленной работы.

Украина сейчас стоит на пороге решения власти закрыть возможность свободного перемещения общественным транспортом в некоторых регионах, которые находятся в «красной» карантинной зоне. Как в карантин работает транспорт в Нидерландах?

В работе транспорта нет перебоев. Одеваешь маску и едешь. В основном, ты – и твой «персональный» водитель автобуса. Хотя, в последнее время уже больше людей в транспорте, а в Амстердаме в метро даже можно встретить нескольких туристов.

В Украине на сегодня только два человека получили две положенных дозы вакцины от коронавируса. А что с вакцинацией в Голландии? Как она проходит?

Нидерланды начали с прививок для людей из зоны риска. Два укола уже сделали чуть больше 600 тысяч людей, один – 1,5 миллиона. Цифры не впечатляют, но самая уязвимая категория уже привита.

Люди доверяют вакцинам?

В Нидерландах очень высокий уровень доверия населения к программе вакцинации. Основная критика правительства – неудовлетворительные темпы вакцинации.

Связано ли это с тем, какие именно препараты используются для вакцинации?

В Нидерландах вакцинируют тремя препаратами – Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Был перерыв с AstraZeneca, пока исследовали ее возможные побочные действия. Но потом быстро вакцинацию ею возобновили. Истерии в медиа по поводу того, что она некачественная, не было. Приостановка была больше «для протокола».

Ваша семья уже сделала прививки?

Мы пока не вакцинировались. Министр охраны здоровья Йонге заявил, что массовая вакцинация для всех желающих начнется с июля. Возможно, так и будет. Все же это сезон отпусков. И для голландцев традиционно проводить его за границей.

Уже сегодня много говорят о «паспорте вакцинации». Но если нет прививки, придется делать тест. Как у вас проходит такое тестирование на «корону»? Оно платное?

Тестирование можно пройти как платно, так и бесплатно. Чтобы получить бесплатный тест, иногда надо ждать день-два, все зависит от локации. Могут записать и в ту, которая подальше от дома, и где меньше очередь.

Есть ли среди ваших знакомых те, кто пережил госпитализацию?

Среди знакомых есть переболевшие, но нет тех, кого госпитализировали. О ситуации в больницах знаем только из новостей.

А следите за новостями из Украины? Что по поводу происходящего говорят ваши родственники, которые здесь проживают?

Родные из Украины сообщают все то же, что передают и в новостях. Вот только у них большое недоверие к качеству вакцин. Хотя привиться хотят. Другого выхода не видят.

Нана Черная

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