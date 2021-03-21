Сейчас в «красной» зоне – Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская области и Киев.

Киевская область включена в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения коронавирусной болезни.

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Об этом говорится в обновленных данных Министерства здравоохранения.

Таким образом, на сегодня в «красной» зоне – Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская области и Киев.

В «оранжевой» – 12 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская. Остальные - в "желтой зоне".

Как сообщал УНИАН, в Киевской области с 21 марта ужесточают карантинные ограничения для сдерживания распространения COVID-19. Решение об усилении карантина было принято в минувшую пятницу, введенные ограничения почти полностью совпадают с ограничениями "красной зоны".

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Автор: Леся Лещенко