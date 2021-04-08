Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период, сказала врач.

Для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве необходимо до четырех недель. Однако это при условии соблюдения всех карантинных мер.

Читайте такжеЛокдаун во Львове продлили до 19 апреляОб этом врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала РБК-Украина.

"Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели... При условии, что эти меры будут соблюдаться, все", - сказала она.

По мнению Мухарской, в праздничные дни люди могут начать нарушать карантин.

"Мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники будут нарушать все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немножко затянуться", - рассказали.

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Автор: Людмила Жерновская