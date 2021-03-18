Заполненность коек больными СOVID-19 в медицинских учреждениях Киева составляет более 70%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Он напомнил, что в Киеве за минувшие сутки снова более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.
"Увеличивается количество госпитализированных пациентов. За сутки с диагнозом COVID-19 в больницу попали 148 человек. А еще - больные с подозрением на COVID-19, пациенты с пневмониями и гриппом. На сегодняшний день в больницах - более 3 тыс. 300 больных. Заполненность коек в медучреждениях города - уже более 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая", - сказал Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки выявили 1 тыс. 092 больных COVID-19, 30 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.
С 00:00 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.
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