Спецпропуска на общественный транспорт не решили проблему с очередями на некоторых станциях.

В сети опубликовали видеоролик, снятый у станции метро "Вокзальная" в Киеве. На нем видно, что несмотря на ограниченный режим работы метро, у входа образовалась внушительная толпа.

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Видео опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный". Если верить комментариям пользователей, с каждым днем спецпропуска на проезд в метро Киева получают все больше людей.

В то же время люди жалуются, что альтернатив метро для проезда на работу часто попросту нет.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам. Ограничения должны действовать до 16 апреля.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

График движения столичного метро изменили из-за локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров