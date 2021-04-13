По словам нардепа, в последнее время в столице наблюдается стабилизация ситуации по уровню госпитализаций.

В комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады надеются, что Киев в ближайшее время может покинуть «красную» зону карантина в связи с улучшением ситуации в городе по уровню COVID-госпитализаций.

Читайте такжеВОЗ: заболеваемость COVID растет, несмотря на вакцинациюОб этом заявил глава комитета Михаил Радуцкий во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

«Локдаун, к сожалению, очень медленно уменьшает количество (инфицированных – УНИАН). Но радует, что те области, которые полностью соблюдали требования, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в «красной» зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из «красной» зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций», - сказал он.

Депутат поддержал идею закрытия межобластного сообщения на период майских праздников.

Карантин в Киеве: запреты и ограничения

В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Дополнительно с 5 апреля в Киеве:

проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам

закрыли детсады и начальные классы в школах.

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Автор: Катерина Шварц