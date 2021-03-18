С 20 марта в столице вводят строгие карантинные епідобмеження, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что парламент может изменить график работы из-за введения в Киеве жестких карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя соответствующее решение столичной власти.

Корниенко отметил, что решение киевской власти - "это важная превентивная мера, которую мы можем приветствовать".

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"Верховная Рада. Посмотрим, как она будет работать. У нас через неделю пленарная неделя (с 30 марта по 2 апреля - УНИАН) - попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать", - сказал он.

При этом Корниенко напомнил, что график работы парламента можно изменить только по решению самих депутатов.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Он напомнил, что на очередном пленарном заседании депутаты не могут принять такое решение, поскольку продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли, который нельзя прерывать рассмотрением других вопросов.

"Будем определять, как дальше будет власть работать в этом режиме. Посмотрим", - подытожил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, с 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

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Автор: Надя Пришляк