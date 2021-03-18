Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что парламент может изменить график работы из-за введения в Киеве жестких карантинных ограничений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя соответствующее решение столичной власти.
Корниенко отметил, что решение киевской власти - "это важная превентивная мера, которую мы можем приветствовать".
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"Верховная Рада. Посмотрим, как она будет работать. У нас через неделю пленарная неделя (с 30 марта по 2 апреля - УНИАН) - попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать", - сказал он.
При этом Корниенко напомнил, что график работы парламента можно изменить только по решению самих депутатов.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
Он напомнил, что на очередном пленарном заседании депутаты не могут принять такое решение, поскольку продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли, который нельзя прерывать рассмотрением других вопросов.
"Будем определять, как дальше будет власть работать в этом режиме. Посмотрим", - подытожил Корниенко.
Как сообщал УНИАН, с 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.
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