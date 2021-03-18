Фактический локдаун может повлиять на работу нардепов / фото Кузьмин Александр / УНИАН

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что парламент может изменить график работы из-за введения в Киеве жестких карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя соответствующее решение столичной власти.

Корниенко отметил, что решение киевской власти - "это важная превентивная мера, которую мы можем приветствовать".

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"Верховная Рада. Посмотрим, как она будет работать. У нас через неделю пленарная неделя (с 30 марта по 2 апреля - УНИАН) - попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать", - сказал он.

При этом Корниенко напомнил, что график работы парламента можно изменить только по решению самих депутатов.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения
 ЗапрещеноОграничениеРазрешено
Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залыРелигиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человекаРабота продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
Запрещена работа ТРЦЗаведения общественного питания будут работать исключительно на выносРабота магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
Запрещено проведение людных религиозных богослуженийАвтозаправочные станции будут работать без кафеБудут работать детские сады
Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записиОбщественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованияхФитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению 
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Он напомнил, что на очередном пленарном заседании депутаты не могут принять такое решение, поскольку продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли, который нельзя прерывать рассмотрением других вопросов.

"Будем определять, как дальше будет власть работать в этом режиме. Посмотрим", - подытожил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, с 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

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Автор: Надя Пришляк