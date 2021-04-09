Решение принято для предотвращения распространения COVID-19.

В Киеве временно прекратили набор детей в первые классы.

Читайте такжеВ Украине только пять человек полностью вакцинировали от COVID-19Об этом говорится в Приказе Департамента образования и науки.

Решение принято в соответствии с протоколом Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для предотвращения распространения COVID-19.

"Приостановить действие пункта 1 приказа от 10.03.2021 №37 "О приеме детей в первые классы учреждений общего среднего образования города Киева в 2021 году". Контроль за выполнением этого приказа возложить на начальников управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования", - говорится в документе.

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Автор: Людмила Жерновская