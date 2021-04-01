С 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун, движение транспорта будет ограничено.

После 16 апреля карантин в Киеве могут ослабить, но не исключено, что ограничения продлят.

Об этом в эфире Громадського радио заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", — рассказал он.

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Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предполагает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

31 марта 2021 года в КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

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Автор: Екатерина Лиманская