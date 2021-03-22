Хотя столичные маршрутки забиты людьми, замечаний от водителей как правило нет.

На сегодня общественный транспорт в Киеве должен работать с заполненностью не больше 50% сидячих мест. Однако на практике эти нормы практически не соблюдаются.

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Об этом свидетельствуют фото, которые опубликовал Telegram-канал «Политика страны». Утверждается, что хотя столичные маршрутки забиты людьми, никаких замечаний от водителя нет. Подобная ситуация и в метро – практически все пассажиры в масках, но социальной дистанции никто не придерживается.

Отмечается, что уже с 23 марта в Киеве действуют ограничения «красной зоны» карантина. Это означает, что общественный транспорт должен остановиться. Но сегодня Кабмин может поменять режим.

Жесткий карантин в Киеве: что известно

В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта на уровне местной власти был введен жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.

При этом Министерство здравоохранения по состоянию на 19 марта отнесло Киев к "красной" карантинной зоне. Это предполагает еще более жесткий карантин, с остановкой общественного транспорта.

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Автор: Дмитрий Захаров