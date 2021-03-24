Требование касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдаться социальную дистанцию в полтора метра.

В Киевской городской государственной администрации разъяснили требование носить маски в парках и на улице в регионах "красной" зоны.

Как сообщил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире "Украина 24", сегодня Министерство здравоохранения разъяснило местной власти данное требование.

Читайте такжеВ МВД заявили, что штрафовать за отсутствие маски на улице будут только злостных нарушителей

По его словам, требование касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдаться социальную дистанцию в полтора метра.

"Данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - пояснил Бондаренко.

Обязательное ношение маски на улице

Кабинет министров расширил перечень ограничений, действующих на территории "красных" карантинных зон. Масочный режим придется соблюдать на территориях общего пользования.

Ограничения будут действовать в парках (гидропарках, лугопарках, лесопарках, парках культуры и отдыха, спортивных, национальных, исторических и тому подобное).

Также придется придерживаться масочного режима на территории памятников культурного и исторического наследия, площадей, бульваров, улицах, дорогах, пляжах, кладбищах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко