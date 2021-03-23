На днях Кабмин обязал украинцев носить маски на территориях общего пользования.

Стало известно, кто будет штрафовать жителей и гостей Киева за отсутствие защитной маски на улице. Ранее Кабмин ввел соответствующее ограничение для всех регионов "красной" карантинной зоны.

Как пишет "Апостроф" со ссылкой на руководителя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, размер штрафов будут определять сотрудники Нацполиции.

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"Согласно закону, это исключительно компетенция Нацполиции – накладывать штрафные санкции на рядовых граждан. Общественные места – это все места, где находятся люди, начиная от общих мест пребывания и заканчивая парками, скверами", - заявил Рубан.

Госпотребслужба, уточнил он, будет накладывать штрафы только на субъекты хозяйствования, которые работают вне пределов противоэпидемических мероприятий.

Штраф за отсутствие маски в общественном месте в Украине составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Обязательное ношение маски на улице

Кабинет министров расширил перечень ограничений, действующих на территории "Красных" карантинных зон. Масочный режим придется соблюдать на территориях общего пользования.

Ограничения будут действовать в парках (гидропарках, лугопарках, лесопарках, парках культуры и отдыха, спортивных, национальных, исторических и тому подобное).

Также придется придерживаться масочного режима на территории памятников культурного и исторического наследия, площадей, бульваров, улицах, дорогах, пляжах, кладбищах.

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Автор: Юрий Годован