По уровню госпитализации COVID-пациентов Киев с конца марта вышел на своеобразное плато, однако нагрузка на медицинскую систему остается очень высокой.
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Как говорится в материале «РБК-Украина», об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше", - заявил эксперт.
По его словам, сейчас эффект от жестких карантинных мер, которые были введены с 5 апреля, не отражается в статистике.
"Их действие мы увидим лишь через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - пояснил Ганиченко.
Локдаун в Киеве
- С 5 апреля в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.
- Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.
- 7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время локдауна график движения городского общественного транспорта могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пока коммунальный транспорт работает по графику, который был до локдауна.
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