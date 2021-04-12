Сейчас эффект от жестких карантинных мер, которые были введены с 5 апреля, не отражается в статистике.

По уровню госпитализации COVID-пациентов Киев с конца марта вышел на своеобразное плато, однако нагрузка на медицинскую систему остается очень высокой.

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Как говорится в материале «РБК-Украина», об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше", - заявил эксперт.

По его словам, сейчас эффект от жестких карантинных мер, которые были введены с 5 апреля, не отражается в статистике.

"Их действие мы увидим лишь через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - пояснил Ганиченко.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время локдауна график движения городского общественного транспорта могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пока коммунальный транспорт работает по графику, который был до локдауна.

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Автор: Дмитрий Захаров