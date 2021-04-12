По словам мэра, городские власти будут исходить исключительно из эпидемиологической ситуации.

Киевская комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в среду рассмотрит вопрос о завершении, или возможном продолжении жесткого карантина в Киеве.

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Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, городские власти будут исходить исключительно из эпидемиологической ситуации.

"В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантинным ограничениям в Киеве», - заявил он.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам. Ограничения должны действовать до 16 апреля.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

График движения столичного метро изменили из-за локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров