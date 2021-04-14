Сегодня, 14 апреля, власти Киева решают, продлевать ли строгие карантинные ограничения в столице.
Брифинг транслирует на своей странице в Facebook УНИАН.
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Городской голова Киева Виталий Кличко объявит, будет ли продлен локдаун.
19 марта Киев попал в "красную" зону по COVID-показателям. С 5 апреля ввели дополнительные ограничения – проезд в общественном транспорте по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.
В столице закрыты ТРЦ, кинотеатры, театры, а рестораны и кофейни работают "на вынос".
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