19 марта Киев попал в "красную" зону по COVID-показателям.

Сегодня, 14 апреля, власти Киева решают, продлевать ли строгие карантинные ограничения в столице.

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Городской голова Киева Виталий Кличко объявит, будет ли продлен локдаун.

19 марта Киев попал в "красную" зону по COVID-показателям. С 5 апреля ввели дополнительные ограничения – проезд в общественном транспорте по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

В столице закрыты ТРЦ, кинотеатры, театры, а рестораны и кофейни работают "на вынос".

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Автор: УНИАН