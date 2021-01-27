Новый локдаун, по словам Кличко, будет введен в случае ухудшения ситуации и потери над ней контроля.

Мэр Виталий Кличко допустил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и потери над ней контроля в Киеве будет введен новый локдаун.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию он озвучил во время онлайн-брифинга.

«Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни. Но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией, неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому давайте не терять бдительности и пока не расслабляться", - подчеркнул мэр.

Также Кличко напомнил жителям столицы, какие карантинные ограничения продолжают действовать в городе после завершения усиленного карантина.

«Как вы видите, ситуация немного улучшается. По оценкам врачей, локдаун дал положительный результат. Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус - рано. Поэтому в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года», - сказал Кличко.

Так, по его словам, запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов);

размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом, а расстояние между столами должно быть не менее 2 м;

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений.

Читайте такжеНовый локдаун в Украине: известная вирусолог дала прогноз

Локдаун в Украине в январе

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещалась работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работали кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещалось посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работал общественный транспорт.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая