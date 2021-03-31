По его словам, речь идет об ограничении работы детских садов, школ и общественного транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает, что усиления карантинных ограничений не избежать, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-пресс-брифинга.

"Мы сейчас следим за ситуацией и в учебных и воспитательных заведениях, и, в целом, по динамике заболевания и госпитализаций. Если ситуация не улучшится, городские власти будут вынуждены ввести более строгие ограничения", - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что речь идет об ограничении работы детских садов, школ и общественного транспорта.

"Ибо мы говорим о жизни людей. Я хочу, чтобы это поняли все те, кто без необходимости катается по городу, ходит без маски, те, кто игнорирует правила. А потом у нас стоят очереди из «скорых» под больницами и умирают до 40 больных в сутки. Как еще объяснить, чтобы люди поняли, что их пытаются уберечь?!"- подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 674 тыс. 168 украинцев, выздоровели - 1 млн 313 тыс. 481, умерли - 32 тыс. 825. Медики провели 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева был установлен с 23 марта.

29 марта первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что в связи с критической ситуацией с COVID-19 в столице могут закрыть начальную школу, детсады и ограничить работу транспорта.

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Автор: Инна Андалицкая