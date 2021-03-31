По словам Олега Рубана, в столице COVID-больницы заполнены пациентами на 90-95%. Решение об усилении карантинных мер в столице может быть принято в пятницу, 2 апреля.

В городе Киеве могут усилить карантинные меры, в частности - прекратить работу общественного транспорта, обучение в детских дошкольных учреждениях и в 1-4 классах школ в случае, если Национальная академия медицинских наук на этой неделе не предоставит 500 коек под прием больных COVID-19.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня действительно критическая ситуация в городе Киеве. Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как это обсуждалось на всех уровнях, то, к сожалению, нужно будет усиливать карантинные меры на всех уровнях, начиная от прекращения обучения в детских дошкольных учреждениях, обучения в 1-4 классах (школ) и работы общественного транспорта. Сегодня этот вопрос решается на уровне правительства", - заявил он.

По словам Рубана, если НАМН не предоставит на этой неделе 500 коек, то решение об усилении карантинных мер в столице может быть принято в пятницу, 2 апреля.

Он добавил, что в столице COVID-больницы заполнены пациентами на 90-95%.

Также, по его данным, 85% организованных коллективов продолжают ходить на работу и не соблюдают правила безопасности в закрытых помещениях - это банки, офисы, которым предложено было оставаться дома.

"В городе Киеве работают ежедневно 20 мобильных групп, проводится мониторинг более 2 тыс. субъектов и составляется более 100-150 штрафных санкций со стороны Нацполиции, Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны", - отметил Рубан.

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Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 674 тыс. 168 украинцев, выздоровели - 1 млн 313 тыс. 481, умерли - 32 тыс. 825. Медики провели 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева был установлен с 23 марта.

29 марта первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что в связи с критической ситуацией с COVID-19 в столице могут закрыть начальную школу, детсады и ограничить работу транспорта.

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Автор: Константин Гончаров