Бондаренко говорит: нарушений карантина в Киеве немного.

В Киеве во время локдауна продолжат работу аттракционы и катки.

Об этом заявил заместитель городского головы Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Городской совет не возражает, поскольку считает, что функционирование таких видов отдыха на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических мер в принципе минимизирует риск заболевания. Но конечное решение принимала Госпродпотребслужба, соответственно, она также согласилась с таким решением", - сказал он.

Чиновник добавил, что по результатам первых дней локдауна в Киеве в большинстве соблюдаются установленные ограничения.

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"Нет оснований по состоянию на сегодня даже ограничивать вход в станции метрополитена, нет большой давки. Минимальное количество протоколов о нарушении составляется в последние дни. За вчера таких протоколов было только 6", - пояснил Бондаренко.

Он напомнил, что в общественном транспорте можно ездить только на сидячих местах в количестве в соответствии с паспортом транспортного средства.

Как известно, в Киеве уже начали демонтаж новогодних локаций, а елки будут стоять до 14 января.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Юрий Годован