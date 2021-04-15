За две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций, рассказал Ганиченко.

В конце апреля - начале мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Читайте такжеКиев получил вакцину CoronaVac: кого будут прививатьОб этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики, передает РБК-Украина.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций, что влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы.

По словам Ганиченко, на днях ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, а загруженность коек должна опуститься ниже 80%.

"Мы ожидаем, что где-то одновременно с окончанием дополнительных усиленных ограничений в Киеве, столица может выйти одновременно из "красного" уровня эпидемической опасности. То есть мы сейчас говорим о конце апреля - начале мая. Это средний срок по городу Киев для выхода из красного уровня епидопасности и для выхода из усиленных ограничений", - отметил руководитель центра.

Карантин в Киеве: запреты и ограничения

В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Дополнительно с 5 апреля в Киеве:

проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам;

закрыли детсады и начальные классы в школах.

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Автор: Людмила Жерновская