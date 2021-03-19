Минздрав сегодня отнес столицу в "красную" зону карантина.

Из-за попадания Киева в "красную" зону карантина движение общественного транспорта в городе могут остановить.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук, пишут "Вести".

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Она допустила обсуждение данного вопроса на сегодняшнем заседании СНБО.

"Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – рассказала Верещук.

Карантин в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам мэра Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Сегодня Минздрав отнес столицу в "красную" зону карантина.

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Автор: Юрий Годован