Степанов подчеркнул необходимость соблюдения существующих ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность усиления карантина на майские праздники.

В эфире канала "Украина 24" глава Минздрава отметил важность соблюдения действующих карантинных норм.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. "Британский" и" южноафриканский "штаммы сверхагрессивные, очень тяжелое течение болезни", - сказал он.

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В то же время Степанов сообщил об улучшении ситуации с заболеваемостью на коронавирус в столице и в целом в Украине наблюдается положительная динамика.

"Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны – Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантинных ограничений, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая – нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал он.

Карантин в Киеве: что известно:

Власти столицы усилила карантинные ограничения с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации ввели локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что действие жестких карантинных ограничений в городе продлено до 30 апреля.

В столице с начала пандемии COVID-19 подтвержден в 181 тыс. 691 случай, умерли 4072 человека. Вчера в столице зарегистрировано 1625 подтвержденных случаев коронавирус, в том числе 51 - летальный.

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Автор: Юрий Годован