В медицинских учреждениях области должны увеличить количества койкомест / фото REUTERS

Во Львовской области с 19 марта усиливают карантинные ограничения.

Читайте такжеГибралтар первым в мире завершил вакцинацию от COVID-19Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.  

Так, члены областной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендуют органам местного самоуправления с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мер.

“Эпидситуация на сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенных вышеупомянутым постановлением от 9 декабря, для «оранжевого» уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения”, - сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Ограничительные меры предусматривают запрет на:

  • деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме работы на вынос и доставки;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных;
  • работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток;
  • деятельность непродовольственных рынков.

Также заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко вчера подписал распоряжение об увеличении количества койкомест в опорных медицинских учреждениях.

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Автор: Людмила Жерновская