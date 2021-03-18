С завтрашнего дня в области запрещена деятельность баров, ресторанов и кафе.

Во Львовской области с 19 марта усиливают карантинные ограничения.

Читайте такжеГибралтар первым в мире завершил вакцинацию от COVID-19Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.

Так, члены областной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендуют органам местного самоуправления с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мер.

“Эпидситуация на сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенных вышеупомянутым постановлением от 9 декабря, для «оранжевого» уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения”, - сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Ограничительные меры предусматривают запрет на:

деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме работы на вынос и доставки;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток;

деятельность непродовольственных рынков.

Также заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко вчера подписал распоряжение об увеличении количества койкомест в опорных медицинских учреждениях.

Коронавирус на Львовщине: последние данные

С пятницы, 19 марта, на территории Львовской общины вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Жители Львова часами стояли в очереди под дождем ради бесплатного теста на коронавирус.

Акционерная компания "Укрзализныця " (УЗ) пока не ограничивает движение поездов дальнего следования через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Во Львовской области наблюдается крайне напряженная ситуация в больницах. Некоторые из них уже заполнены на 100%.

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Автор: Людмила Жерновская