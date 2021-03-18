Во Львовской области с 19 марта усиливают карантинные ограничения.
Читайте такжеГибралтар первым в мире завершил вакцинацию от COVID-19Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.
Так, члены областной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендуют органам местного самоуправления с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мер.
“Эпидситуация на сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенных вышеупомянутым постановлением от 9 декабря, для «оранжевого» уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения”, - сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.
Ограничительные меры предусматривают запрет на:
- деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме работы на вынос и доставки;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи;
- осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;
- прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных;
- работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток;
- деятельность непродовольственных рынков.
Также заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко вчера подписал распоряжение об увеличении количества койкомест в опорных медицинских учреждениях.
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