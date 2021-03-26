По словам председателя ОГА, Черкасчина остается в "оранжевой" зоне.

Черкасская область пока не переходит на правила жизни "красной" зоны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

По его словам, основные показатели, которые определяют переход к "красной" зоне - уровень загруженность койко-мест и обеспеченности коек кислородом - в области сейчас на уровне около 38% и 96% соответственно, и Черкасская область пока остается в "оранжевой" зоне.

"Министерство здравоохранения, взвесив возможные экономические последствия для области и города, приняло решение о том, чтобы Черкасская область осталась в оранжевой зоне. В то же время наша задача - увеличить количество тестирований для того, чтобы уменьшился коэффициент выявления случаев инфицирования, а также подойти взвешенно к уровню госпитализации", - рассказал Скичко.

Читайте такжеВпервые более 18 тысяч за сутки: в Украине зафиксирован новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19Он отметил, что сложнее всего эпидемиологическая ситуация в области сейчас в городах Черкассы, Умань и смела. Там, по словам Скичко, стоит провести собственные заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и, возможно, ввести необходимые дополнительные ограничения, а также проконтролировать работу общественного транспорта и соблюдение ограничений для развлекательных заведений в ближайшие выходные.

"Несмотря на то, что мы находимся в "оранжевой" зоне, будет усилен контроль и общественного транспорта, и работы развлекательных заведений, и в целом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - отметил председатель ОГА.

Карантин в Черкасской области

22 мая Александр Скичко сообщил о своем поручении "внедрить все возможные превентивные меры" в области для уменьшения распространения COVID-19 и "действовать на опережение" до перевода региона в "красную" зону.

25 марта, по данным Министерства здравоохранения, Черкасчина оказалась в "красной" зоне.

В тот же день состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого было рекомендовано не переводить Черкасскую область в "красную" зону.

По официальным данным за последние сутки, 26 марта, в Черкасской области обнаружили 704 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии всего подтвержденных случаев - 55 546.

С лабораторно подтвержденным COVID–19 сейчас лечатся 5 900 человек. На стационарном лечении на ковидных койках находятся 1 200 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 34 пациента.

За последние сутки выздоровели 359 черкасчан. Всего - 48 911 человек. От коронавируса за все время пандемии в области умерли 603 человека, за последние сутки 6 подтвержденных случаев.

В Черкасской области 23 заведения оказывают помощь больным COVID-19. По официальным данным на 26 марта, всего в учреждениях развернуто 3 062 больничных койки для таких пациентов. Из них обеспечены кислородной поддержкой 2 889 коек, то есть 94%. Общая заполненность составляет 39,2%.

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Автор: Катерина Комолова