С 11 апреля в Харьковской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности, в то же время отменяется с 10 апреля в Ивано-Франковской.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень эпидемической опасности в Харьковской области и отменить его в Ивано-Франковской.

Читайте такжеВ Киеве приостановили набор детей в первые классыОб этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram по результатам внеочередного заседания комиссии.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила: установить с 00:00 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для него", - отметил он.

Также, по его словам, принято решение отменить с 00:00 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Сейчас "красная" зона карантинных ограничений действует в 12 регионах Украины. С 11 апреля — в 13 регионах.

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Автор: Леся Лещенко