С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости COVID-19 растет.

Более двух третей украинцев поддерживают введение «жесткого» карантина в регионах, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 опасная.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного 23-23 марта социологической группой "Рейтинг".

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 23-23 марта социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что с начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости COVID-19 растет. Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта - 37%), 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

Также 61% респондентов поддерживают введение «жесткого» карантина при росте уровня заболеваемости (в начале марта - 56%). 37% - противоположного мнения.

«68% за введение «жесткого» карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасная, 26% - за локдаун на всей территории Украины», - говорится в результатах опроса.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Карантин в Украине: последние данные

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 27 марта «красный» уровень эпидемической опасности на территории Николаевской области.

По состоянию на 26 марта официально в «красной зоне» эпидемической опасности распространения COVID-19 находятся город Киев, Житомирская, Сумская, Киевская, Одесская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов провели всего 7 млн 889 тыс. 544.

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Автор: Константин Гончаров