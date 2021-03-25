Кравчук вакцинировался препаратом Covishield в одной из столичных больниц.

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса.

Процесс вакцинации показали в эфире одного из украинских телеканалов.

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Кравчук вакцинировался препаратом Covishield в одной из столичных больниц. 87-летний политик принадлежит к категории людей, которые относятся ко второму этапу кампании вакцинации в Украине.

Второй этап вакцинации начался в Украине 22 марта. Кроме людей, старше 80 лет, во время него вакцинируют семейных врачей, работников социальной сферы и общественного здоровья.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Прививка от COVID-19: в Украине началась вакцинация военных за пределами ООС (фото)

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Автор: Денис Прядко