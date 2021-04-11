Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Индии запретили экспортировать противовирусный препарат ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной болезни.
Читайте такжеВ Индии менее чем за три месяца сделали 100 миллионов прививок от COVID-19Экспорт инъекций ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится, сообщает в воскресенье, 11 апреля, издание Times of India.
Ремдесивир - это новый противовирусный препарат, который примерно в 50 странах показан для лечения коронавирусной болезни у взрослых и подростков, страдающих пневмонией и нуждающихся в дополнительном кислороде.
Несмотря на то, что об эффективности лекарства существует противоречивая информация, ремдесивир считается единственным противовирусным препаратом, показавшим свою эффективность против COVID-19. Это первое лекарство от COVID‑19, одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
В Индии ожидают рост внутреннего спроса на лекарство. В воскресенье власти сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса - более 150 тыс. За сутки зафиксировано более 800 смертей.
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